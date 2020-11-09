Первые заморозки придут в Ростов уже на текущей неделе

В Ростове ожидаются заморозки Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице к середине недели ожидаются первые заморозки.

В региональном Гидрометцентре сообщили, что в ночные часы температура воздуха будет опускаться до отрицательных отметок. В первый рабочий день погода будет стоять облачная. Скорость ветра тоже будет небольшой - 3-5 метров в секунду.

А вот во вторник температура уже начнет падать. В дневные часы столбик термометра поднимется не выше плюс 10 градусов, а к выходным опустится до минусовых значений. Всю текущую неделю простоит облачная погода, солнце, если и выглянет из-за туч, то только на пару минут. Скорость ветра по-прежнему будет средней - 5 метров в секунду. А начиная с четверга, в ночное время температура будет опускаться до минус 2 градусов.

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Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

АЛЛО!

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