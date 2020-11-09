В Ростове водитель иномарки с разгона влетел в дерево

В Ростове водитель иномарки врезался в дерево. Фото: соцсети

В донской столице случилась авария с участием дорогостоящей иномарки.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября, на перекрестке улицы города Ле-Ман и улицы 2-й Краснодарской. По словам очевидцев, водитель иномарки Audi потерял сознание за рулем и неуправляемый автомобиль с разгона влетел в дерево. После сильного удара машина, разумеется, получила механические повреждения, ее бампер оказался смят до самого салона.

Последствия аварии сфотографировали прохожие, снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети. В настоящее время о самочувствии автомобилиста ничего неизвестно. Но вполне вероятно, что от такого удара и при таких повреждениях авто, он вполне мог получить тяжелые травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области водитель угнал машину и врезался в дерево.

Мужчина был навеселе, при этом прав на вождение машины у него никогда не было.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!