Новый офис в Ростовской области открыл ВТБ

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Сеть обслуживания в Ростовской области расширил ВТБ. Новое отделение в Каменске-Шахтинском стало первой точкой продаж в городе и 42-й - в регионе. Так, формат нового отделения предусматривает полный набор банковских продуктов для физлиц, в перспективе услуги будут доступны и для предпринимателей. Теперь все желающие смогут открыть вклад, взять кредит, оформить дебетовую или кредитную карту, а также получить квалифицированную помощь финансового консультанта.

- Несмотря на развитие пандемии коронавируса и интенсивный рост популярности дистанционных сервисов банка, мы продолжаем планомерно трансформировать сеть, расширяя свое присутствие в регионе, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Подобный формат офиса реализован в соответствии с новыми стандартами банка и служит для повышения качества, а также персонализации обслуживания. Уверен, клиенты сразу оценят удобство и высокий уровень банковской экспертизы, благодаря которым каждый горожанин сможет оперативно получить наиболее удобное для себя финансовое решение.

Так, комфортабельный офис снабжен современным оборудованием, уютными местами ожидания и бесплатным Wi-Fi. Самой главной особенностью является индивидуальное обслуживание в удобных зонах для переговоров. Специалисты могут проконсультировать по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов, а также помочь подключиться к онлайн-сервисам.

На территории располагаются четыре универсальных банкомата для приема и выдачи наличных, два из которых находятся в круглосуточной зоне обслуживания. С их помощью клиенты могут снимать наличные, пополнить карту, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять переводы, открыть депозит и прочее.

При этом банк полностью следует всем санэпидемиологическим нормам для работы офиса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. В свою очередь ВТБ рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 метра.

КОНКРЕТНО

Новый офис находится по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинск, пр. Карла Маркса, д. 71, работает в будние дни с 09.00 до 18.00 часов.

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