Песней поздравил донских полицейских с профессиональным праздником известный бард

10 ноября по всей стране отмечают "День полиции" Фото: Олег УКЛАДОВ

В преддверие всероссийского праздника "Дня полиции" известный бард записал песню-поздравление, адресованную всем сотрудникам полиции Ростовской области. Павел Берденников совместно со служащим исполнили песню собственного сочинения «Здравствуй, Тихий Дон!». Клип на композицию уже опубликовали на сайте регионального главка.

На фоне приятной мелодии в ролике показаны трудовые будни тех, кто служит на благо общества и государства. Полицейские - верные помощники каждому, кто соблюдает закон и порядок. Они охраняют жителей на массовых мероприятиях, контролируют обстановку на улицах, следят за спокойствием в спальных районах. Сотрудники полиции работают, когда все остальные отдыхают, дежурят на массовых общественных мероприятиях, предотвращают преступления.

Только один раз в году - 10 ноября, в свой профессиональный праздник, служащие принимают поздравления. Павел Берденников и майор внутренней службы Василий Горин продолжили добрую традицию и в честь знаменательной даты подготовили творческий подарок. «Здравствуй, Тихий Дон!» – это песня о величии и красоте Донского края, гостеприимстве и широте души его жителей. В клипе подобраны уникальные кадры живописной природы нашей области.

"Комсомольская правда" присоединяется к поздравления и желает большому коллективу сотрудников МВД процветания и высоких профессиональных результатов.