Иномарка сбила пенсионеров на мопеде в Батайске: пострадал один человек

Пассажирку «Сузуки» госпитализировали. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Батайске иномарка сбила мужчину на мопеде. Авария произошла на улице Станиславского 8 ноября около 17:30.

По предварительный данным, 54-летний водитель «Шевроле Авео» двигался по второстепенной дороге. Он не пропустил 68-летнего мужчину на мопеде «Сузуки». Иномарка наехала на двухколесный транспорт.

— В результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка мопеда. Она была доставлена в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, в тот же день авария с участием иномарки произошла в Ростове-на-Дону. Водитель «Ауди» потерял сознание прямо во время езды. Неуправляемый автомобиль врезался в дерево.