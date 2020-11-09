Жену футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили в чрезмерном увлечении диетами

Анастасия тщательно следит за фигурой. Фото: Instagram Анастасии Тарасовой (Костенко) kostenko.94

Третью жену Дмитрия Тарасова - модель Анастасию захватила ностальгия по детству. Красавица вспомнила свои путешествия на поезде с бабушкой. Молодая мама хотела привлечь внимание к инсталляции "Поезд Победы".

Сначала Анастасия рассказала о том, что обожает путешествовать на поездах и принялась описывать детали поездок.

- Чуть наклонившись вниз я замечаю на столе соль, бережно отсыпанную в спичечный коробок, разложенное на тарелке отварное мясо курицы, блюдце с картофелем в мундире, ароматные помидоры, огурцы, лук и укроп, да термос с очень вкусным и наполняющим энергией сладким байховым чаем с лимоном. Волшебно, да? - написала Анастасия Тарасова в своем профиле в Instagram.

Фанаты модели предположили, что девушка увлеклась какой-то новомодной диетой, поэтому она с такой тоской и яркостью описывает еду в поездах. Красотку завалили комплиментами и посоветовали отказаться от дальнейших экспериментов со здоровьем.

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В московском элитном роддоме Анастасию Костенко навестила ее мама. Она пришла в палату к дочери, чтобы поддержать ее и увидеть внучку. А вот муж модели, похоже, не смог приехать на роды (подробности).