«Сама змея»: Полина Диброва снялась в экстравагантной фотосессии

Полина Диброва снялась в интересной фотосессии: Фото: официальный аккаунт Дибровой в "Инстаграм"

Красавица-ростовчанка, рыжеволосая жена телеведущего Дмитрия Диброва. удивила своих поклонников экстравагантной фотосессией.

Полина Диброва выложила в своем аккаунте в «Инстаграм» фотографию с огромной змеей на шее. При этом образ самой девушки был очень необычным. На пальцах — кольца с массивными камнями. И яркий макияж — фиолетовые тени, рисунок на лбу и скуле.

А под снимками Полина Диброва написала следующий пост:

«Некоторые боятся змей, а я нахожу их очень привлекательными. Тем более, сама змея.

А в год кого ты родилась?».

Подписчики живо отреагировали на пост лайками и комментариями. Многие признались, что тоже боятся змей. Другие же поклонники написали, что Полина очень красивая женщина.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала, что Дибровы отметили юбилей бабушки Полины. В ресторане все было стилизовано под эпоху СССР: на столах — хрустальные графины и гвоздики, а в банкетном зале — бюст Ленина.

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Полина Диброва, жена известного шоу-мена и телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала на своей странице в «Инстаграм» о том, как трогательно всей семьей они отметили семейный праздник: юбилей ее бабушки.

АЛЛО!

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