На Дону пандемия спровоцировала бешенный рост безработицы

Более 100 тысяч человек в регионе получают выплаты по безработице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в период пандемии коронавируса число безработных выросло в несколько раз. Согласно данным Ростовстата, людей, которые потеряли работу за последний год, стало значительно больше.

По официальным данным, с начала этого года более 136 тысяч жителей региона были уволены или лишились своих должностей. На данный момент свыше 153 тысяч человек признаны безработными. Из них большая часть состоит на учете в центрах занятости, а пособия получают около 107 тысяч жителей региона.

Для сравнения в 2019 году эти показатели были значительно ниже. С января по сентября специалисты зарегистрировали чуть более 51 тысячи безработных по всей области. Таким образом, в пандемию коронавируса число тех, кто потерял рабочие места, увеличилось в три раза.

При этом, как и в том году, так и в этом, большинство людей без официальной занятости проживает в Ростове-на-Дону. Стоит учесть, что это только официальная статистика, но реальные цифры могут быть значительно выше.

Всего по России по данным на конец весны этого года без работы находится более 4,5 миллионов человек. Уровень безработицы в мае составил 6,1 процента, что является максимальным значением с марта 2012 года.

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