Треть заболевших зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Случаи заражения коронавирусом выявили в 37 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в донском правительстве.

Почти треть случаев зарегистрирована в Ростове-на-Дону — 100 человек. Лидерами по заболеваемости стали также Каменск-Шахтинский — 20 зараженных, Сальский район и Новочерркасск — по 19, Волгодонск — 18. По 13 случаев подтвердились в Белокалитвинском и Верхедонском районах, 12 — в Новочеркасске, по 11 — в Миллеровском районе и Шахтах, 10 — в Тарасовском районе.

Напомним, всего в Ростовской области заразились 310 жителей. Число заболевших за все время пандемии достигло 33 427. Коэффициент распространения инфекции опустился до 0,99.

КОНКРЕТНО

Случаи заражения ковидом выявили также в следующих городах и районах области:

Неклиновском (8), Шолоховском (6) районах, Звереве (5), Таганроге (5), Каменском (4), Песчанокопском (4), Веселовском (3), Милютинском (3), Ремонтненском (3), Аксайском (2), Заветинском (2), Кашарском (2), Семикаракорском (2), Тацинском (2) районах, Батайске (2), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Целинском (1), Чертковском (1) районах, Донецке (1).