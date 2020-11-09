В Волгодонске закрыли школу на карантин из-за коронавируса у работницы столовой

В учебном заведении проведут обработку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 9 ноября, общеобразовательную школу №15 в Волгодонске закрыли на карантин после регистрации случая заражения короновирусом у сотрудницы столовой. Женщина сама сообщила о своем диагнозе начальству.

Руководство учебного заведения было вынуждено отправить всех учеников на дистанционное обучение. Теперь в школе повсеместно проведут специальную обработку от коронавируса.

- В ближайшее время родители учеников будут проинформированы о периоде обучения в данном формате. О возобновлении и работы школы в обычном режиме будет сообщено дополнительно, - прокомментировали в региональном оперативном штабе.

Руководству учебного заведения предстоит решить вопрос о схеме предоставления бесплатного питания ученикам младших классов.

Родителям школьников этого учебного заведения стоит быть особо внимательными к состоянию здоровья детей. При повышенной температуре и признаках ОРВИ необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить о карантине.