Стеклянную банку с гранатой нашли в Ростове-на-Дону

Еще один ростовчан обнаружил на своем участке снаряд. Фото: Управление ГО и ЧС.

В Ростове-на-Дону женщина нашла ручную гранату советских времен. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города.

5 ноября ростовчанка пришла в гости к знакомому, проживающему на переулке 3-й Гончарный. Она показала найденную ею гранату — боеприпас находился в обычной стеклянной банке. Люди решили обратиться к спасателям.

На место отправилась поисково-спасательная группа. Выяснилось, что речь идет советской ручной гранате — РГД-5. Сотрудники изъяли оружие.

В тот же день еще один ростовчанин нашел на своем участке на улице Гарибальди снаряд времен ВОВ. Спасатели провели разведку территории. 6 ноября сотрудники спецчасти вывезли боеприпас.