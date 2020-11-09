В Ростовской области число сделанных тестов на коронавирус жителям превысило миллион

Тесты на коронавирус проводятся с соблюдением всех мер безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории донского региона с момента начала пандемии медики провели 1 миллион 8 тысяч 200 тестов на коронавирусную инфекцию, об этом сообщает правительство региона со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

Врачи в обязательном порядке отправляли сдавать анализ на ковид только тех, кто контактировал с заболевшими или приехал из эпидемиологически неблагоприятных стран, а также людей, которые должны были проходить лечение в стационаре.

Благодаря исследованиям в регионе выявили почти 33,5 тысячи заболевших. Только за минувшие сутки коронавирусом заразились 310 человек. Сейчас в стационаре лечение получают 1 тысяча 962 пациента. Состояние 160 из них оценивается как тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Согласно статистике хуже всего коронавирус переносят пожилые люди. Врачи быстро лечат ковид у детей.

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