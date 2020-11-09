В Ростовской области пропал мужчина

Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг"

В Ростовской области разыскивают Андрея Добродумского, который вышел из дома в Каменске-Шахтинском 7 ноября и пропал. С того момента прошло уже двое суток, а вестей о 51-летнем мужчине пока все еще нет.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» специалисты отметили, что дончанин может находиться в любом населенном пункте донского региона.

- Рост пропавшего - 180 см, мужчина худощавого телосложения, волосы темные и короткие, глаза голубые, - описали волонтеры разыскиваемого.

В день исчезновения 51-летний Андрей Добродумский был одет в резиновый комбинезон (заброды), куртку цвета хаки, сапоги, а также светлую шапку.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112, - обратились к читателям волонтеры «Лизы Алерт Юг».