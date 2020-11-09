Донским школьникам подарили 80 тысяч тетрадей для изучения основ здорового питания

Ребята выполняют интересные задания в рамках уроков по здоровому питанию

Необычные уроки о здоровом питании проходят в школах донского региона. Ребята изучают интересные факты о человеке, его иммунитете и влиянии продуктов питания на организм.

Учителя рассказывают об этом в рамках программы лекций «Разговор о правильном питании», которые были разработаны Институтом возрастной физиологии Российской академии образования. Это учебное заведение ежегодно бесплатно направляет ростовским школьникам красочные рабочие тетради, яркие плакаты, методические пособия для учителей и брошюры для родителей.

- За все четыре года работы программы мы получили от наших партнеров 380 тысяч тетрадей, 200 плакатов, пособий и брошюр, - рассказали в Министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.

В этом году в донские школы поступило более 80 тысяч учебных тетрадей.

Ребята с интересом посещают занятия по правильному питанию. Уроки проходят у учеников с первого по девятый классы.