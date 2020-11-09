Заявившую об изнасиловании ростовчанку будут судить

Совсем скоро молодую женщину ждет суд. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону следователи завершили необычное уголовное дело. Под подозрением 26-летняя женщина, которая заявила, что ее изнасиловали. ЧП произошло в Ворошиловском районе донской столицы.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, в июне текущего года роствочанка написала заявление в полицию о том, что стала жертвой изнасилования. Однако проверка показала, что каких-либо преступлений в отношении обвиняемой не совершалось, а ее заявление о преступлении носит заведомо ложный характер.

После чего сама дамочка превратилась из жертвы в обвиняемую.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Теперь, когда дело дойдет до суда, а суд признает ее виновной, ростовчанке грозит штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.