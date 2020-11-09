На подъездной дороге к Мясниковскому МЭОКу завершают укладку асфальта

Фото: ГК «Чистый город»

Новая автодорога соединит будущий экокомплекс со съездом с федеральной трассы «Ростов-Тагонрог». Она проходит в обход населённых пунктов и предназначена для проезда коммунальной техники к новому комплексу.

Дорожные работы ведутся непрерывно, в две смены. Уже покрыто асфальтом порядка 3 км дороги. Общая ее протяжённость - почти 4 километра.

- Для всесезонного ухода за новой автодорогой доставлена на МЭОК специальная многофункциональная техника, - комментирует генеральный директор ООО «ГК «Чистый город» Элла Кузьмина. - Зимой она позволит очищать дорогу от снега, а в летнее время с помощью неё будет производиться увлажнение и очистка дорожного покрытия.

Фото: ГК «Чистый город»

На территории самого МЭОКа завершается строительство первой карты полигона. После монтажа геомембраныпроизведена обратная засыпка грунтом. Этот процесс необходим для дополнительной защиты полотна от повреждений. Продолжается установка системы мониторинга фильтратообразования.

Кроме того, в хоззоне возведен административно-бытовой корпус для инженерно-технического персонала. Смонтированы пожарные резервуары, прокладывается ливневая канализации и водоотводная траншея.

Напомним, строительство первой карты полигона и хоззоны МясниковскогоМЭОКа завершат уже в этом году. В 2021 приступят к возведению площадки биокомпостирования и современного мусоросортировочного комплекса.