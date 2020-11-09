Для посещения ковидных пациентов донские священники прошли специальное обучение

Церковь оказывает всевозможную помощь больницам и госпиталям региона. Фото: РПЦ

Донская епархия проводит большую работу в условиях пандемии, помогая нуждающимся. Речь идет, как о материальном оснащении больниц, так и посещении священниками самих пациентов. Как сообщили на сайте епархии, для этого служители церкви проходят специальное обучение.

Во избежание рисков заражения, донские священники получили соответствующие знания в Ростовском противочумном институте. Количество вызовов от людей, страдающих коронавирусом, постоянно увеличивается. В связи с этим городская епархии испытывает острую нужду в защитных костюмах.

Между тем, церковь оказывает всевозможную помощь больницам и госпиталям региона. Так сестричество ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы снабжает всем необходимым ковидное отделение областной больницы.

Для пациентов закупили воду, еду и средства личной гигиены. Всего в отделение передали 528 бутылок питьевой воды, 200 пачек салфеток, 144 пачки туалетной бумаги, а также печенье, чай и сахар.

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