Густой туман спрогнозировали синоптики ростовчанам

В Ростове ожидается густой туман
Фото: "КП" Архив
Предстоящей ночью в донской столице ожидается густой туман.
О надвигающейся непогоде местных жителей предупредили в региональном Гидрометцентре. Сильный туман синоптики спрогнозировали дончанам в ночь с 9 на 10 ноября. Видимость будет сокращена - от 200 до 500 метров.
Автомобилистам посоветовали по возможности воздержаться от дальних поездок. Следует также держать безопасную дистанцию между машинами на дороге и соблюдать скоростной режима. Особое внимание стоит проявлять при переезде пешеходных переходов, так как в такую погоду становится сложнее заметить пешехода да еще и в ночное время. Горожанам также стоит быть внимательными при выходе на улицу, переходить дорогу, убедившись, что вблизи нет машин.
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