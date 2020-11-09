В донской столице выявили более 300 таксистов-нарушителей

В Ростове поймали таксистов-нарушителей Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице в ходе рейдов были обнаружены более 300 таксистов-нарушителей.

Проверки велись с 28 октября по 6 ноября. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

- Как показали результаты операции 43 водителя ездили без документов, 18 - без полисов ОСАГО, 31 - управлял неисправным автомобилем и 7 - без соответствующих разрешений на устройства для подачи световых или звуковых сигналов, - говорится в сообщении.

А также, почти сотня водителей такси не пропускали пешеходов, еще 32 нарушили требования дорожных знаков и сигналов светофора, восемь парковались с различными нарушениями, девять автомобилистов выезжали на встречную полосу или двигались по полосе с односторонним движением в противоположную сторону. Еще у десятка таксистов были неоплаченные штрафы за ранее совершенные правонарушения, а 23 человека находились под действием наркотиков.

По результатам проверки были возбуждены 19 административных расследований и составлены протоколы на девять юридических лиц. Помимо этого, в Министерство транспорта Ростовской области направили 27 рапортов.

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