В Сальском районе отреставрировали аварийный стадион

В Ростовской области отреставрировали стадион. Фото: правительство РО

В одном из поселков Сальского района подошел к концу первый этап реконструкции аварийного стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Работы были проведены в рамках региональной программы по инициативному бюджетированию. За ремонт стадиона свои голоса отдали более 200 жителей поселка Гигант.

На первом этапе были отремонтированы трибуны, на которых установили 1 360 пластиковых кресел в цветах российского флага и около 600 деревянных сидений. А также на стадионе теперь появились раздевалки для спортсменов, судейская комната и комментаторская кабина. А поле засеяли газонной травой.

В будущем здесь будут организованы беговые дорожки, заявка на реализацию проекта уже подана.

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Работы по восстановлению объекта были перенесены из-за коронавируса.

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