В троллейбусном депо Ростова вспыхнул пожар

В Ростове загорелось здание троллейбусного депо. Фото: ГУ МЧС

В донской столице загорелось здание троллейбусного депо.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 ноября. Сигнал на пульт дежурного поступил около половины четвертого утра, звонивший сообщил, что на улице Малиновского вспыхнуло одноэтажное здание троллейбусного депо. Бригада спасателей незамедлительно выдвинулась к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем уже было охвачено 28 квадратных метров помещения. Пострадало как само здание, так и стоящий поблизости микроавтобус. Пожарным удалось локализовать возгорание к 03:39, а полностью пламя было потушено в 03:47. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 12 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Северном загорелось поле.

Пламя объяло сухую траву, в небо поднимается черный дым.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!