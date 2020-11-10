На ремонт двух участков дорог в Ростовской области потратят почти 230 миллионов рублей

В Ростовской области отремонтируют два участка дорог Фото: Тимур ХАНОВ

В донском регионе запланировали ремонт сразу двух участков дороги. На эти нужды будет выделено 229,4 миллиона рублей. Министерство транспорта на портале госзакупок уже начало поиск подрядчика для выполнения работ.

Ремонтировать собираются региональную трассу хутор Пробуждение – хутор Ильинов – станица Кутейниковская на участке км 0+000 – км 5+500 в Мартыновском районе и Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск – Константиновск – Тацинский на участке км 64+100 – км 69+100.

Согласно опубликованным документам, за период с 1 апреля по 29 октября 2021 года в этих местах будет отремонтировано земляное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия, водопропускные трубы, сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожная разметка и знаки. Деньги на на проведение работ будут выделены из областной казны.

Исполнитель контракта будет определен с помощью электронного аукциона.

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