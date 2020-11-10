Зимой «Сочи Парк» будет работать без выходных

В зимнем расписании главного тематического парка страны больше нет выходных

В городе-курорте с 9 ноября поменялся график работы Сочи Парка. Главный тематический парк страны перешел на зимнее расписание. Вход на территорию «Сочи Парка» открыт каждый день, без выходных. А с ветерком промчаться на аттракционах можно теперь со среды по воскресенье включительно.

- В зимнем расписании главного тематического парка страны больше нет выходных, а аттракционы и дельфинарий будут работать пять дней в неделю. В парк можно попасть с 11 утра до 19 часов вечера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе парка.

Еще зимнее расписание от межсезонного отличается тем, что прогулочными днями выделены понедельник и вторник. Именно в первые два дня недели гости «Сочи Парка» смогут посетить восемь тематических земель, детские игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревню.

Стоит отметить, что зимние праздники в парке развлечений организуют с 26 декабря по 10 января. Две новогодние недели «Сочи Парк» будет работать в режиме нон-стоп. Работу парка продлят на этот период до 20 часов вечера. В эти дни все аттракционы будут доступны без выходных.

- С 26 декабря по 10 января откроются все аттракционы, кроме водных в «Морском царстве». Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход свободный, - уточнили «КП» - Кубань» представители «Сочи Парка».

Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»