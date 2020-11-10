Porshe Cayenne изъяли за долги перед банком в Ростовской области

Машину арестовали прямо на парковке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области приобрел в кредит автомобиль Porshe Cayenne S класса, уклонялся от уплаты долга и скрывался от судебных приставов.

- Мужчина переоценил свои возможности по выплате кредита за автомобиль, в итоге накопилась задолженность, которую он уже не в силах был оплатить. В связи с этим представителю банка пришлось обратиться в суд с намерением изъятия автомобиля в пользу банка, - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Ростовской области.

Понимая, что любимому железному коню угрожает опасность ареста, владелец Porshe Cayenne пытался скрыться от судебных приставов и не появлялся по месту прописки. Однако мужчина не учел, что пристав может начать розыск автомобиля и установить маршруты его передвижения.

В итоге, Porshe Cayenne был обнаружен на парковке у места работы должника. Судебный пристав и представитель банка наложили арест на авто прямо на парковке и передали его на хранение кредитору. Теперь дорогую иномарку пустят с молотка.