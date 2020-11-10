Скончалась заместитель главврача реабилитационного центра Ростовской области

Ольга Горбанева умерла на 62-году жизни. Фото: dvorec-zdorovia-rnd.ru/

Скончалась заместитель главного врача «Лечебно-реабилитационного центра № 1» Ольга Горбанева. Об этом сообщили в медучреждении.

Женщина ушла из жизни 6 ноября на 62-м году жизни. Точные причины смерти пока неизвестны. Ольга Петровна начала трудовой путь врачом-педиатром детской поликлиники. Последние 32 года жизни он работала в областном реабилитационном центре. В последнее время занимала пост заместителя главврача по медицинской части.

— Своей работой Ольга Петровна каждый день подтверждала преданность любимому делу, настойчивость в достижении поставленных целей, — говорится на сайте лечебно-реабилитационного центра.

Ранее ушел из жизни известный травматолог Городской больницы скорой медицинской помощи Олег Рыжков. Медик участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. Кроме того, Рыжков помогал пострадавшим в Кагальницкой катастрофе 1996 года. Олег Михайлович скончался на 63-м году жизни.

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