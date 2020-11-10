Страницу в соцсетях для своих собак завела «Мисс Россия» Татьяна Котова

Обладательница титула «Мисс Россия — 2006», певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова всегда активна в социальных сетях. Девушка практически ежедневно обновляет свой профиль в «Инстаграм», радуя подписчик красивыми снимками и постами на разные темы.

А накануне, 9 ноября, певица объявила о том, что создала аккаунт в «Инстаграм» для своих двух очаровательных собачек!

- Классного всем понедельника желаем всем с Кики и Степашкой! А за хорошим настроением оправляйтесь к ним в новый аккаунт, - написала Татьяна Котова.

Отметим, что сейчас на аккаунт Кики и Степашки подписаны почти 800 человек. Публикаций пока немного — 42. На всех фото — очаровательные песики в различных локациях.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала, что Татьяна Котова дала совет женщинам о том, каким должен быть настоящий мужчина.

- Оставайся одна, пока ты не встретишь мужчину, который открывает перед тобой дверь, который без стыда берет тебя за руку и целует на людях и захочет познакомить тебя со своими родителями, - поделилась своими мыслями красавица. - Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, чьи друзья уже знают о тебе еще до твоего знакомства с ними. Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, который бросит все, лишь бы быть рядом, когда он тебе нужен. Мужчину, который говорит: «Напиши, когда доберешься домой», и не ложится спать, пока ты не напишешь.

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Красавица посоветовала одиноким женщинам ждать свой идеал

Очаровательная певица, модель, обладательница титула «Мисс Россия» в очередной раз обновила свой профиль в «Инстаграм». Татьяна предстала перед своими подписчиками в дерзком коротком алом платье. А под снимком написала развернутый пост для одиноких женщин, которые ждут встречи со своим мужчиной.