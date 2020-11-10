Проект Фонда развития ветроэнергетики в Ростовской области профинансируют три банка

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Кредитно-обеспечительную документацию с Фондом развития ветроэнергетики в Ростовской области подписали Банк ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Это состоялось в рамках сделки по предоставлению финансирования для строительства Казачьей ВЭС мощностью 100 МВт в Ростовской области.

Банки предоставят синдицированное финансирование проектной компании Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и группой «РОСНАНО», - прим. автр.). Это первый синдицированный кредит на рынке возобновляемой энергетики, что подтверждает интерес инвесторов к отрасли и расширяет возможности для финансирования таких проектов.

Установленная мощность Казачьей ВЭС составляет 100 МВт. Планируется, что первая очередь станции (50 МВт) начнет работу в четвертом квартале 2020 года, в полном объеме ветроэлектростанция будет сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.

Проект реализуется на принципах проектного финансирования и предполагает предоставление кредитных средств под гарантию будущих денежных потоков по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

- ВТБ успешно сотрудничает с Фондом развития ветроэнергетики с момента его создания, предоставляя оптимальные финансовые решения, позволяющие реализовывать амбициозную программу по строительству ветропарков в рамках программы ДПМ ВИЭ, - прокомментировал руководитель дирекции «Энергетика», старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Коврижных. - Одним из основных приоритетов Банка ВТБ является поддержка проектов возобновляемых источников электроэнергии, и мы рады, что наше сотрудничество с Фондом позволяет активно развивать данное направление в России.

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