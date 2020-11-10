Через несколько дней ростовчане увидят редкое небесное явление: поток метеоров

Явление можно будет наблюдать в середине месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через несколько дней жители Ростова-на-Дону и прилегающих населенных пунктов смогут увидеть необычное природное явление - метеоритный поток Леониды. Перед невооруженным глазом наблюдателя предстанут десятки "падающих звезд". Откуда они прилетели и когда достигнут земли, рассказал сотрудник астрономической обсерватории, расположенной в парке Горького.

Николай Демин отметил, что метеорный поток можно будет видеть с 16 по 18 ноября. До земли доходят пыль, выброшенная кометой 55P/Темпеля — Туттля. Именно ее осколки, достигая атмосферы земли превращаются в светящиеся огни.

- Большого количества метеоров в этот раз не ожидается. У Леониды имеется выряженная периодичность и в следующий раз всплеск ее активности будет в 2031 году, - отмечает Николай Демин.

Название получено также не случайно. Все дело в том, что радиант потока находится в созвездии Льва.

Отметим, в этом месяце полную луну жители донского региона увидят 30 ноября. Новолуние, когда процент освещенности спутника будет равен нулю, намечен уже на 15 ноября.

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