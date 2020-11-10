Ротовчане могут улететь в Танзанию из аэропорта "Платов"

Вход в аэропорт возможен только в маске Фото: Александр СТЕПАНОВ

Из донского аэропорта Платов открываются регулярные прямые перелеты в Танзанию. Как сообщили в пресс-службе ростовской авиагавани, полеты на постоянной основе запланированы на весь осенне-зимний период со среды, 11 ноября.

Рейсы будут осуществляться двумя авиаперевозчиками. Рейсы одной из компаний на Занзибар вылетают из "Платова" в 23.00, прилет на курорт – в 07.15. Другой перевозчик будет осуществлять перелеты в один из дней в 22.55 и в 07.10 пассажиры окажутся в аэропорту Занзибара. Обратно самолеты отправляются в 12.00 и в 12.05.

Желающие улететь в Танзанию смогут приобрести билеты уже сейчас с помощью сайта ростовского аэропорта "Платов".

Сейчас обслуживание пассажиров в аэропорту "Платов" осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты, вход в здание аэровокзала возможен лишь при наличии лицевой маски.