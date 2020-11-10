Волонтеров подключили к работе в поликлиниках Таганрога

Первые добровольцы провели смены в трех медучреждениях. Фото: Андрей АБРАМОВ

В поликлиниках Таганрога начали работать волонтеры. Это позволит разгрузить основной штат медучреждения, сообщили в городской администрации. Добровольцы обзванивают пациентов, выдают рецепты людям с хроническими заболеваниями, доставляют им лекарства.

Волонтеры уже поработали в первую смену в филиале поликлиники на улице Лизы Чайкиной. В первую смену помогали два добровольца, во вторую — три. В филиале № 3 поликлиники на Ленина на пост заступил один волонтер. В филиале № 4 на улице Фрунзе два человека отвечали позвонившим на «горячую линию», еще двое дежурили.

— Двое волонтеров со своими автомобилями обеспечивали выезд участковых врачей по вызовам, не связанным с коронавирусной инфекцией, — добавили в администрации.

Всего помогать медикам вызвались 40 человек. С волонтерами обговорили условия работы, провели с ними инструктаж и составили график дежурств.