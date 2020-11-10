Коронавирус нашли у жителей 50 городов и районов Ростовской области

Врачи активно борются с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 10 ноября, в Ростовской области выявили 307 новых заболевших коронавирусом. Смертельно опасная инфекция обнаружена в 50 городах и районах региона.

Абсолютным лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону - 101 человек. Второе место с результатом 11 заболевших разделили Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Шахты. Тройку лидеров замыкают Батайск и Новочеркасск - по девять заболевших с коронавирусом.

Так, по данным регионального правительства, донские врачи зарегистрировали в Сальском и Семикаракорском районах по восемь больных, в Константиновском, Неклиновском, Красносулинском - по 7 зараженных, в Тарасовском районе - 6, в Таганроге - 6, в Дубовском районе - 6, в Новошахтинске, Миллеровском районе, Звереве, Аксайском, Орловском районах, Гукове - по пять новых больных ковидом, в Милютинском, Заветинском, Мясниковском, Веселовском районах, а также в Донецке - по 4 заражения, в Белокалитвинском, Верхнедонском, Ремонтненском, Кашарском, Целинском, Чертковском, Кагальницком, Морозовском - по 3 пациента с COVID-19, в Шолоховском, Цимлянском, Песчанокопском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Пролетарском), Багаевском, Егорлыкском, Усть-Донецком - по два больных.

Меньше всего новых заболевших ковидом за сутки в Азове, Октябрьском, Тацинском, Каменском, Азовском, Волгодонском, Боковском и Куйбышевском районах. Там медики оформили всего по одному новому заболевшему коронавирусом.