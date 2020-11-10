Эпидемия коронавируса в Ростовской области пошла на спад

Снижается суточный прирост зараженных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области снизился ежедневный прирост зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Статистика».

Число зараженных начало стремительно расти в середине июля. С того момента самое большое количество заболевших было зарегистрировано 20 октября — 353 случая. После этого значительного роста не происходило. С начала ноября ежедневный прирост снизился с 316 до 307 инфицированных.

Аналитик Александр Драган оценивает ситуацию по поисковым запросам в «Яндексе». Его ключевой запрос «пропало обоняние» — самый специфический симптом ковида. На пике заболеваемости в Ростовской области регистрировалось в Ростовской — 0,0112% показов по этому запросу. Сейчас показатель составляет 0,0074%, ситуация улучшается с каждой неделей.

Напомним, 10 ноября в Ростовской области выявили 307 заболевших коронавирусом. Число зараженных с начала пандемии достигло 33734 человека.