Еще 355 коек для больных коронавирусом развернут в Ростовской области

На их оснащение из бюджета выделят больше 58 миллионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ковидных госпиталях Ростовской области развернут еще 355 коек. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

На оснащение коек из областного бюджета выделят 58,9 миллиона рублей. На сумму 41,5 миллиона будет создано 250 койко-мест в ростовских медучреждениях. За счет еще пяти миллионов 30 коек развернут в Морозовском районе. Кроме того, по 20 койко-мест появится в больницах Мясниковского и Неклиновского районов, по десять — в учреждениях Азова и Зверева. Дополнительные 15 коек создадут в моногоспитале Таганрога.

Напомним, за сутки число заболевших коронавирусом в Ростовской области выросло на 307. За все время пандемии выявлено 33 734 случая заражения.