Учения для студентов по действиям в чрезвычайных ситуациях прошли в ДГТУ

Фото: ДГТУ

В Ростове-на-Дону завершился окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума спасателей «Вектор спасения – Юг», организатором которого выступил ДГТУ. 100 добровольцев-спасателей из Ростовской, Кировской и Астраханской областей приняли участие в практических занятиях по обучению новым навыкам спасения и оказанию помощи пострадавшим.

– «Вектор спасения – Юг» – это единственный форум на юге России, где добровольцы могут освоить азы спасательного дела, – отметил начальник студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской» ДГТУ Роман Карасев. – На полигоне ДГТУ созданы все условия, чтобы отработать практические навыки в сфере оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим. В этом году мы также привлекли опытных специалистов, которые известны в своей сфере на мировом уровне. Очень важно, что ребята получили возможность пообщаться с профессионалами вживую, получить ответы на интересующие вопросы. Уверен, форум позволит добровольцам сделать верный выбор в будущей профессии.

Так, «Вектор спасения – Юг» проходил с 5 по 9 ноября на базе многопрофильного учебно-тренировочного полигона ДГТУ. В течение пяти суток студенты и добровольцы в возрасте от 18 до 25 лет осваивали знания и навыки, необходимые для спасения людей в экстремальных ситуациях.

Фото: ДГТУ

Молодые люди научились быстро и грамотно оказывать первую помощь, спасать пострадавших на воде, освоили азы психологической поддержки пострадавших, отработали и закрепили навыки работы с альпинистским оборудованием, аварийно-спасательными инструментами и пожарно-техническим вооружением. Проживали участники форума в специально оборудованном полевом палаточном городке. В конце обучения добровольцы решали ситуационные задачи на проверку полученных знаний в виде масштабных учений.

Отдельной частью форума стала дискуссионная площадка «Открытый диалог на равных». Участники встретились с заслуженными спасателями и известным спелеологом.