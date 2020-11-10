Дан старт обучающей программе ВЭБ.РФ: лидером команды Ростова-на-Дону стал глава Администрации города Алексей Логвиненко

В ходе обучения управленческая команда Ростова будет работать над проектами развития города, направленными на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. Фото: пресс-служба городской администрации

Московская школа управления СКОЛКОВО и ВЭБ.РФ дали старт программе подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. Программу разрабатывали в соответствии с международным стандартом МPA эксперты СКОЛКОВО и другие специалисты.

В результате получился уникальный образовательный проект международного уровня. Обучение пройдут 500 городских управленцев.

Лидером команды Ростова-на-Дону стал глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. В ходе обучения управленческая команда Ростова будет работать над проектами развития города, направленными на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

Отметим. что программа сочетает передовой управленческий опыт развития городов и современные образовательные принципы MPA. Фокус программы направлен на трансформацию мышления, развитие инновационных подходов в области государственного управления посредством укрепления лидерского потенциала, формирования навыков для решения актуальных практических проблем.

В течение недели ростовские управленцы пройдут обучение по 6 направлениям: стратегическое позиционирование города, анализ городской инфраструктуры, проектирование городской инфраструктуры, городская экономика, социокультурное развитие города, управление территориальными объектами.

- Прохождение обучения приведет к реализации конкретных проектов, направленных на улучшение жизни в городе, - считает Алексей Логвиненко.