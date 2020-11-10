Ростов оказался в десятке городов России с самыми добрыми жителями

Ростовская администрация - одна из главных символов города. Фото: Google. Карты

Донская столица постепенно теряет звание самого криминального города страны и становится все душевнее. Это доказывают результаты рейтинга популярного сайта городов России с самыми добрыми жителями.

Ростов замкнул тройку лидеров по числу людей, которые готовы отдавать вещи бесплатно и даже могут помочь материально. Первое место "Добрых городов" заняла Уфа, второе - Казань. Пандемия лишь немного снизила желание ростовчан помогать другим - менее чем на 1%.

Чаще всего ростовчане раздают животных, а также бесплатно делятся стройматериалами, одеждой, телефонами и бытовой техникой.

В десятку "добрых" городов также попали Волгоград, Воронеж, Краснодар, Омск, Саратов, Самара. А вот столичные города добротой не блещут. Москва и Санкт-Петербург заняли в списке только 16-ю и 21-ю строки.

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