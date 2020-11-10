В Ростове на месяц закроют движение в центре города: где и когда

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В Ростове-на-Дону в течение месяца нельзя будет проехать по некоторым улицам в центре города. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Автомобильное движение закроют уже с завтрашнего дня на участке от улицы Левобережной до улицы Чемордачкина. На этом отрезке пути будут промывать ливневую канализацию. Ограничения придется терпеть до 11 декабря.

Уже с 18 ноября движение запретят на улице Варфоломеева от проспекта Соколова до Чехова, а также до дома №92 "А". Все дело в том, что на Соколова будут строить дом. Подобные ограничения коснутся и движения на Марксистском, 42.

Между тем, сегодня в Ростове произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб 20-летний парень. Его пассажир сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.