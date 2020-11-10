В Ростовской области истощаются запасы промысловой рыбы

Пресноводная рыба покидает Азовское море Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с каждым днем становится все меньше промысловой рыбы. Виной тому резкое осолонение Азовского моря. Об этом сообщили в Азовском НИИ рыбного хозяйства.

Значительно снизилось количество тарани. Если в 2015 году в запасах было 8,4 тысячи тонн, то на данный момент всего две тысячи тонн.. Также уменьшилось количество и леща. Его запасы сейчас составляют 500-600 тонн в год.

Специалисты считают, что этим видам попросту некомфортно в соленой воде, поэтому они и покидают море и ищут более пресный водоем. Но стоит отметить, что теперь в водоеме появились морские обитатели: азовская камбала-калкана, барабуля, ставрида, черноморская кефаль. За последнее время их численность заметно возросла. Кроме того, выросли популяции мидий и рапанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ситуация становится все хуже и хуже": в Азовском море катастрофические проблемы.

Федеральные специалисты заявили, что донской водоем постепенно деградирует.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!