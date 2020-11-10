Уставшая Мария Лиман поделилась снимком в прозрачном пеньюаре

Ростовчанка Мария Лиман порадовала своих подписчиков на ночь. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
Ростовская звезда журналов для взрослых Мария Лиман порадовала подписчиков очередным эротическим снимком на ночь.
Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото, на котором она запечатлена лишь в белых трусиках и полностью прозрачном кружевном пеньюаре. На снимке красотка опустила свой томный взгляд куда-то в пустоту, что придало фотографии особую нежность.
- Сегодня очень устала... Для меня самыи лучшии отдых - переписываться Direct с моими подписчиками. Заходите, ребята, оцените мои фоточки и поболтаем с вами, - предложила Маша.
"Великолепная", "Сексуальная", "Маша, сладкая, огонь, как всегда!", - засыпали Марию комплиментами подписчики.
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Многие согласились со звездой журналов для взрослых.
АЛЛО!
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