Два раза оплатившую проезд школьницу выгнали из автобуса в Ростове

В Ростове дважды оплатившую проезд школьницу высадили из автобуса Фото: "КП" Архив

В Ростове школьница дважды оплатила приезд в автобусе, но все равно была вынуждена идти пешком.

Инцидент произошел на улице Зорге, когда девочка попыталась сесть на автобус № 71. Она приложила карту к валидатору, оплата благополучно списалась, но водитель сделал вид, что не видел этого и попросил еще раз оплатить проезд, так как предыдущая оплата не прошла. Юная ростовчанка еще раз оплатила проезд, но водителю и этого оказалось мало, он заявил, что карта пуста, на ней нет средств, и грубо попросил девочку покинуть автобус.

О произошедшем в соцсети рассказали родители школьницы.

- Было списано два раза за проезд, но девочка так и не поехала, - заявила мама девочки.

Она потребовала, чтобы водителя привлекли к дисциплинарной ответственности и в этом с ней оказались согласны большинство пользователей.

«Сколько историй, когда детей из транспорта высаживают. Хуже всего, когда это происходит в мороз», - заявил один из ростовчан.

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Кроме того, приостановили работу 164 автобусов.

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