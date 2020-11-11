В ленинском районе стартует бесплатное обучение уходу за лежачими больными

Фото: АНО «Старость в радость»

Когда с родственниками случается несчастье, из-за которого они на короткое время или на всю жизнь оказываются прикованными к постели, вся забота о них ложится на плечи близких людей. Необходимость ухаживать за тяжелобольным – это сильный удар для всей семьи. Помимо физического аспекта, ухаживающие подвергаются сильному ежедневному стрессу. Как не срываться на больном, а помочь пережить трудный этап и добиться скорейшего выздоровления?

К сожалению, не все могут позволить себе услуги сиделки, а обучающие статьи в интернете не обладают всем объемом необходимой информации и исключают практические занятия.

Фото: АНО «Старость в радость»

Благодаря проекту, реализуемому при поддержке Фонда президентских грантов, такие знания ростовчане могут получить бесплатно – пройдя обучение в Школе ухода «Жить дома!».

В ноябре Школа будет работать для жителей Ленинского района. Занятия пройдут 13, 20 и 27 ноября.

Специалисты АНО «Старость в радость» Ростов-на-Дону проведут теоретические и практические занятия, которые помогут разобраться во всех нюансах ухода за лежачими больными:

- Вы узнаете, как правильно обтирать, купать и кормить тяжелобольного.

- Сможете сэкономить средства на покупку ненужных препаратов и аксессуаров.

- Научитесь пользоваться средствами реабилитации.

- Поймете, как справиться с эмоциональным выгоранием и сможете создать благоприятную психологическую атмосферу в семье.

Фото: АНО «Старость в радость»

В Школе функционирует пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов и маломобильных граждан. Технические средства реабилитации выдаются в краткосрочную аренду бесплатно.

Первое занятие в Ленинском районе состоится 13 ноября на базе МКУ УСЗН «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Ростова-на-Дону» по адресу ул. Согласия, 23.

Обучение бесплатное, его может пройти любой желающий. Для приглашения в Школу ухода необходимо заполнить форму регистрации: https://forms.gle/qhVAd7ft6UgRisUy8 или позвонить по телефону 8 (951) 522-50-06