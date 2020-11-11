Игру гандболисток «Ростов-Дона» отложили на месяц

Матч ростовских гандболисток с Уфой перенесли

В рамках чемпионата России ростовские гандболистки сыграют с клубом «Уфа-Алиса» на домашней арене через месяц, об этом сообщили в пресс-службе «Ростов-Дона».

Изначально матч должен был состояться в ростовском Дворце спорта 18 ноября, но по неизвестным причинам игру перенесли. Согласно новому расписанию, ростовчанки выступят против соперниц из Уфы 17 декабря.

Ближайшая игра гандболисток «Ростов-Дона» в рамках чемпионата России должна состояться 11 ноября. Донской гандбольный клуб сыграет с «Кубанью».

Приобрести билеты на матч с уфимками можно будет в ближайшее время. Болельщикам нужно учитывать, что на всех стадионах стоит соблюдать повышенные меры безопасности и приходить в масках. Людям желательно не забывать и о защитных перчатках. Это поможет избежать заражения и распространения коронавируса.