Новое лабораторное оборудование заработало на полную мощность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Объемы тестирования на коронавирус нарастят в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в администрации города.

Увеличить число исследований планируется за счет КДЦ «Здоровье». Новое лабораторное оборудование в центре уже заработало на полную мощность. Здесь собираются проводить не менее 60 тысяч тестов каждый месяц.

— Идет работа над тем, чтобы сделать методы раннего выявления максимально доступными и удобными для горожан, — говорится в сообщении мэрии.

По данным на 10 ноября, в Ростовской области выявили 307 случаев заражения. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 33 734.