В Ростовской области заблокировали сайт по продаже лекарств для больных раком

Бизнесмены продавали различные препараты и сопутствующие товары для лечения рака Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовские бизнесмены зарабатывали на желании людей вылечиться от смертельной болезни. Предприниматели без лицензии торговали лекарствами от рака.

Владельцы сайта продавали людям со всей России дорогостоящие препараты. На своем интернет-портале бизнесмены осуществляли продажу известных препаратов.

Предприниматели указали на сайте данные лицензии сторонней аптечной сети, лицензия которой прекратила свое действие еще несколько лет назад.

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области нашли сайт во время ежедневного мониторинга. Специалисты увидели, что интернет-ресурс продавал широкий спектр дорогостоящих препаратов для онкологических пациентов с доставкой по всей России. Однако, у владельцев не было разрешения Росздравнадзора на торговлю лекарствами дистанционным способом

После проверки было принято решение о срочной «блокировке» сайта.