Ограничения движения в Ростове-на-Дону из-за матчей Чемпионата по футболу: где и когда

Ограничения будут действовать в дни матчей в ноябре и декабре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения движения в Ростове-на-Дону из-за матчей Чемпионата России по футболу: где и когда. Рассказываем, на каких участках запретят проезд в дни игр.

Где: по автодороге съезда с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до улицы Левобережной (съезд к улице Пойменной,1).

Когда: 28 ноября с 16.00 до 23.00, 6 декабря с 11.00 до 18.00, 17 декабря с 17.00 до 00.00

Где: по автодороге Магистральной улицы от Южного подъезда до улицы Левобережной

Когда: 28 ноября с 18.30 до 23.00, 6 декабря с 13.30 до 18.00, 17 декабря от 19:30 до 00.00

Где: по автомобильным дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов Арена».

Когда: 28 ноября с 16.00 до 23.00, 6 декабря с 11.00 до 18.00, 17 декабря с 17.00 до 00.00.