Серийного домушника задержали в Ростове-на-Дону

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Михаил ФРОЛОВ

Массовые ограбления частных домов в разных районах донской столицы остановили ростовские полицейские. Они поймали подозреваемого в совершении череды ограблений.

Злоумышленник незаконно проникал в дома и похищал золото, технику и деньги.

- Был задержан 32-летний житель города Батайска, ранее судимый за кражи. Было установлено, что он самостоятельно изготовил отмычку для открытия окон, - рассказали в донском главке.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина выбирал дома и некоторое время наблюдал за ними. Убедившись, что хозяев нет внутри, он проникал в жилье через окно. Затем забирал ценности и дорогие вещи.

Полицейские подозревают причастность 32-летнего мужчины к девяти ограблениям По предварительны подсчетам, житель Батайска обогатился более, чем на 300 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемый заключен под стражу.