В Ростове выбирают место для скульптуры легендарному джазовому музыканту Киму Назаретову

В донской столице может появиться еще одна памятная скульптура. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове выбирают место для скульптуры легендарному джазовому музыканту. Есть несколько предложений. Одно из них — в сквере у ростовской консерватории. Есть и другие варианты: сквер у Дома книги, парк им. 1 мая или место у разрушенного ныне кинотеатра «Россия». Именно там находился джазовый центр им. К. Назаретова. Чем памятны скверы, расположенные напротив друг друга в центре города? Обязательно ли для установки памятника музыканту убирать скульптуру «Сборщицы винограда» из фонтана у консерватории? Почему центр Кима Назаретова может расположиться в бывшей мечети?

И кому бы вы хотели поставить памятник в нашем городе?

Вспомним Кима Аведиковича и расскажем, где может появиться памятник. А также узнаем некоторые подробности из истории Ростова-на-Дону и поговорим с учениками Кима Назаретова.

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