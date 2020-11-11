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Общество

Очаг птичьего гриппа нашли на ферме в Ростовской области

Возбудитель инфекции обнаружили в материалах погибших гусей
Михаил СТРИЖЕВ
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Возбудитель инфекции обнаружили в материалах погибших гусей.

Возбудитель инфекции обнаружили в материалах погибших гусей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На гусиной ферме в поселке Новоприморском в Неклиновском районе обнаружен птичий грипп. Об этом сообщили в Управлении Россельхонадзора по Ростовской области.

Владелец фермы передал в лабораторию материалы погибшей птицы. 9 ноября исследователи выявили в нем возбудитель гриппа птиц. В настоящее время на предприятии проводятся мероприятия по борьбе с гриппов. Напомним, на неблагополучных территориях специалисты могут ввести карантин или даже забой птицы.

Птичий грипп — инфекционная болезнь птиц, которая может привести к смерти. Вирусы этого гриппа обычно не инфицируют людей, в некоторых случаях возможна острая репираторная болезнь.