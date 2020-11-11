Ростовчане останутся без ресторанов и кафе в Новый год

Ростовчанам из-за коронавируса придется остаться дома в Новый год. Фото: Архив КП

Жители Ростова-на-Дону и области останутся без шумного застолья в кафе и ресторанах в ночь празднования Нового года. Всему виной требования Роспоребнадзора, введенные из-за пандемии коронавируса.

Сейчас заведениям общепита запрещено работать с 22:00 до 7:00. Вечерних нарядов, плясок до утра и брызг шампанского в ночных общественных заведениях с 31 декабря на 1 января, а также в Рождество и Старый новый год не будет.

Известно, что введенный ограничения пока не распространены на корпоративы и прочие торжества, но их нужно прекращать до 22:00. Иначе собственнику заведения придется заплатить крупный штраф.

Стоит отметить, что некоторые правила ростовчане считают абсурдными. Так, например, приходить в кафе или ресторан нужно непременно в медицинской маске, а заказывать еду и есть ее можно и без. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию от других людей в 1,5 метра.