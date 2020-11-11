Ростов держит рекорд по числу новых заболевших коронавирусом

Медики рекомендуют не забывать о мерах безопасности и социальной дистанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 11 ноября, в донской столице уже второй день подряд врачи выявляют по 101 новому случаю заражения опасной коронавирусной инфекцией.

Врачи диагностировали коронавирус за последние сутки жителям 42 городов и районов Ростовской области.

В Новочеркасске - 17 заболевших коронавирусом. В Миллеровском и Сальском районах зафиксировано по 16 заболевших, в Гукове - 15, в Красносулинском районе 14 новых больных, по 12 местных жителей подтвердили диагноз в Каменске-Шахтинском, а также Таганроге.

Данные десяти новых заболевших передали из Аксайского района, по девять инфицированных в Верхнедонском и Неклиновском районах. Восемь больных ковидом в в Семикаракорском районе и Новошахтинске.

Медики также зарегистрировали по шесть заболевших дончана в Шахтах, в Тацинском районе их пять, по четыре в Азове и Батайске. Всего потри больных в Багаевском, Зерноградском, Зимовниковском и Мясниковском районах по три новых случая заболевания.

Меньше всего больных - по два случая - в Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Кагальницком, Мартыновском, Милютинском, Орловском, Песчанокопском и Целинском районах Ростовской области.

Всего по одному больному в Белокалитвинском, Заветинском, Каменском, Константиновском, Куйбышевском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Цимлянском, Чертковском районах, Волгодонске и Донецке.

Эксперты считают, что постоянный прирост заболевших связан с игнорированием требований безопасности о ношении масок, перчаток и соблюдении социальной дистанции, которые активно нарушают люди.